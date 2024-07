Caju Peppers e Loop encerram a 8ª edição do Rock in RioMar

Tributo às bandas Red Hot Chili Peppers e Guns N’ Roses marca o encerramento do Rock in RioMar

Os shows da Caju Peppers e Loop acontecem na quinta e sexta, são gratuitos e indicados para toda família

A temporada de rock no RioMar Aracaju será encerrada nesta semana com homenagens a duas bandas icônicas do gênero. Na quinta-feira, dia 25, a banda Caju Peppers sobe ao palco da Praça de Alimentação Rio, em um tributo ao Red Hot Chili Peppers. Os fãs vão poder relembrar os clássicos que marcaram a trajetória da banda, como ‘Californication’, ‘Other Side’, Scar Tissue, Snow (Hey Oh), Can’t Stop, entre tantos.

Após duas semanas de muito sucesso, o projeto Rock in RioMar 2024 chega ao seu grande final na sexta, dia 26, na Praça de Alimentação Mar, com a banda Loop interpretando os sucessos do Guns N’ Roses. A playlist do cover sergipano incluirá canções icônicas como “Paradise City”, “Since I Don’t Have You”, “You Could Be Mine”, “Used to Love Her” e “November Rain”.

Com uma vasta programação, a 8ª edição do Rock in RioMar recebeu uma roupagem de festival, ao longo do mês de julho. Digão dos Raimundo, Newrox, Sgt. Mostarda e Loop foram as bandas que agitaram o público de várias gerações. Nesta semana, a Caju Peppers promete deixar os fãs do Red Hot com gostinho de ‘quero mais,’ e a Loop, que retorna ao palco do projeto, garante que o show será memorável. As duas apresentações são gratuitas e iniciam a partir das 19h. O programa é indicado para toda a família e a classificação etária é livre.

Serviço

O quê. Shows covers do Red Hot Chili Peppers e Guns N’ Roses encerram a edição 2024 do Rock in RioMar.

Quando. Dia 25. Caju Peppers (Red Hot Chili Peppers), na Praça de Alimentação Rio l Dia 26. Loop Gun (Guns N’ Roses), na Praça de Alimentação Mar

Horário. 19h.

Classificação. Livre.

Acesso. Gratuito.

