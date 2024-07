Cajucidade: exposição reúne obras de seis artistas sergipanos, no Shopping Jardins

Mostra coletiva está em cartaz no Shopping Jardins, em Aracaju, e o acesso é gratuito

O Shopping Jardins realiza mais uma edição do projeto Cajucidade e brinda o público de todas as idades com uma exposição que abraça diferentes expressões das artes plásticas. No ambiente localizado próximo à loja Reserva, estão reunidas 24 obras dos artistas Eddye Ramos, Edidelson Silva, Frank Teixeira, Israel Melo, Rosângela Gonçalves e Vitor Fabiano, além de escultura de caju gigante pintada por jovens talentos do Instituto JCPM e instalação com cajus feitos pela artesã Marineusa, do povoado Serra do Machado (Ribeirópolis – SE). A mostra coletiva conta com o apoio da Fragmentos Festas e está aberta à visitação, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h, em Aracaju. O acesso é gratuito.

Em exibição, estão telas, ilustração, luminária e artes sobre cerâmica, azulejo, chapéu de palha e madeira, produzidas em diferentes técnicas, como aquarela, guache, acrílica e nanquim. “Desde março de 2023, abraçamos o movimento artístico Cajucidade com o objetivo de dar visibilidade aos nossos artistas e compartilhar com a população sergipana e os turistas que nos visitam, preciosas amostras de nossas singularidades culturais”, destaca Acácia Sandes, gerente de marketing do Shopping Jardins.

Em seu primeiro ano de realização, a iniciativa acolheu sete exposições coletivas e individuais, dando visibilidade a mais de 200 obras feitas por 46 artistas, sendo quatro jovens talentos do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), e por quatro associações de artesãos de diferentes regiões do Estado.

Cajucidade

O quê? Exposição coletiva reúne 24 obras dos artistas sergipanos Eddye Ramos, Edidelson Silva, Frank Teixeira, Israel Melo, Rosângela Gonçalves e Vitor Fabiano, além de escultura de caju gigante pintada por jovens talentos do Instituto JCPM e instalação com cajus feitos pela artesã Marineusa.

Quando? Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h.

Onde? Espaço Cajucidade, ao lado da loja Reserva do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Ingressos? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

