Calibração de sensores garante a eficiência na distribuição de gás

Serviço é feito anualmente pela Sergas e promove maior eficiência e transparência

Com o objetivo de assegurar que o volume de gás adquirido dos supridores e comercializado para os clientes seja corretamente medido, a Sergipe Gás S/A (Sergas) realiza anualmente o serviço de Calibração de Sensores de Pressão e de Temperatura dos equipamentos de conversão eletrônica. Estes aparelhos ficam instalados nas Estações de Regulagem e Medição e nas Estações de Transferência de Custódia.

São sete estações de fronteira no total, localizadas na fronteira com os Pontos de Entrega da Transportadora, e que são responsáveis por receber e medir o gás fornecido pelos supridores e entregue pela transportadora TAG nos municípios onde ocorre a distribuição pela Sergas. Já as Estações de Regulagem e Medição somam 47 no total, ficam localizadas nos postos de combustíveis GNV e indústrias de maior porte e são responsáveis por regular a pressão do gás contratado e medir o gás fornecido.

“Os equipamentos de conversão eletrônica instalados nessas estações têm um papel fundamental nesse processo, pois além de converter os volumes que passam pelo medidor, registram as informações de fornecimento como pressão, temperatura, vazão instantânea e etc. As variáveis pressão e temperatura, principalmente a pressão do gás, influenciam diretamente no cálculo de conversão do volume do gás”, explica Alberto Filho, coordenador de medição e controle da Sergas.

Ele destaca a importância desse serviço para a qualidade do gás natural distribuído pela companhia: “A calibração é fundamental para garantir que a medição do consumo seja precisa. Isso porque além do faturamento para os clientes, os volumes registrados pelos equipamentos de conversão eletrônica são transmitidos remotamente, e são utilizados pela área comercial para programação dos volumes com os supridores e transportador”.

Outro aspecto destacado por Alberto Filho é a segurança. “A variável pressão de fornecimento é monitorada remotamente e permite que as equipes da área operacional se antecipem a problemas de diversas naturezas. A calibração é feita uma vez por ano, por meio de um laboratório acreditado pela Rede Brasileira de Calibração”, pontuou.

A ETC Atalaia, localizada na Carmo Energy, é responsável por toda a distribuição de gás consumido na capital Aracaju. A qualidade e segurança do produto que chega ao consumidor final são garantidas por um conjunto rigoroso de ações, análises, procedimentos e testes realizados antes da entrega. Equipamentos modernos como medidores ultra sônicos, sensores de pressão e temperatura e conversores de volume auxiliam no monitoramento do consumo do gás.

O valor final cobrado pelo consumo é diretamente influenciado pela pressão do gás fornecido pela ETC. “A pressão é a variável de maior influência na contabilização do gás, e precisa estar sempre dentro do limite aceitável de tolerância. O mesmo equipamento que mede a pressão é o que registra e converte o volume de gás. Garantir a precisão da calibração significa transparência e eficiência com os consumidores”, concluiu Alberto Filho.

Por Ascom/Sergas