Câmara de Aracaju deve homenagear Dona Edite Santos Prejuízo com nome de rua

A história de Edite Maria Santos Prejuízo será lembrada nas ruas de Aracaju. O vereador Elber Batalha anunciou que vai propor a denominação de uma via no bairro São Conrado com o nome de Dona Edite. O pedido já começou com a solicitação de documentos à família.

Mãe de seis filhos e avó de nove netos, Dona Edite cresceu em meio a muitas lutas. Filha de Gervásio dos Santos, o Careca, preso político durante os anos da ditadura militar, enfrentou desde cedo a dor e a incerteza de não saber o paradeiro do pai, assumindo o cuidado da mãe e dos irmãos em tempos de escassez.

Mas foi também de Dona Edite o gesto que mudou a vida de milhares de pessoas: ela abriu sua própria casa, no conjunto Augusto Franco, para se tornar a sede da Casa Cultural Careca e Camaradas, onde o filho, Carlos Max Prejuízo, desenvolveu projetos sociais e culturais que transformaram vidas.

No dia em que se completam dois anos de sua partida, a homenagem propõe mais que um nome em uma rua — é o reconhecimento da cidade a uma mulher que deixou como herança coragem, acolhimento e humanidade.

Texto e foto Ju Gomes