Câmara de Laranjeiras realiza Curso de Empreendedorismo gratuito

A Câmara Municipal de Vereadores de Laranjeiras, por meio da Escola do Legislativo, está promovendo uma nova oportunidade de capacitação para a comunidade. Nos dias 3 e 10 de novembro, das 8h às 12h, será realizado o Curso de Empreendedorismo, ministrado pela Professora MS. Jayna Soares, que abordará temas voltados à inovação, gestão de negócios e estratégias para o desenvolvimento de iniciativas empreendedoras.

O curso acontece na sede do Legislativo Municipal e é aberto ao público, destacando o compromisso da Câmara em incentivar a formação e o fortalecimento do espírito empreendedor entre os laranjeirenses. A ação integra o programa de qualificação da Escola do Legislativo, voltado para fomentar o conhecimento e a autonomia econômica no município.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas, por meio do link https://www.instagram.com/p/DQW2W_MjcKr/?igsh=MWFtZ2QzZTN3aDliZQ==, disponível também na bio do perfil oficial da Câmara Municipal de Laranjeiras no Instagram. As vagas são limitadas.

Por TDantas Comunicação/ASCOM CML.