Câmara de Laranjeiras retoma sessões ordinárias nesta quinta-feira

A Câmara Municipal de Laranjeiras retoma, nesta quinta-feira, 1º de agosto, as sessões legislativas ordinárias do segundo semestre de 2024, após o recesso parlamentar do meio do ano. Os vereadores voltam aos trabalhos para reivindicar ao Executivo as soluções para as demandas que surgiram nas respectivas bases ao longo desses 30 dias.

O presidente da Câmara, Adriano Carvalho, ressaltou a importância do retorno aos trabalhos legislativos. “O recesso é um momento de reflexão, planejamento e mais contato e diálogo com as comunidades. É neste período que buscamos demandas e levamos ao Executivo para encontrar uma solução. Nos próximos seis meses, vamos continuar trabalhando em prol da nossa comunidade, debatendo e aprovando projetos que tragam benefícios concretos para a nossa cidade”, afirmou Adriano.

Em meio à campanha eleitoral, os vereadores também devem enfrentar uma agenda intensa nos próximos meses, com diversos temas importantes a serem discutidos. A expectativa é que os debates sejam produtivos e que as deliberações resultem em melhorias significativas para Laranjeiras, tendo em vista que os respectivos mandatos se encerram em 31 de dezembro.

Acompanhe as sessões legislativas às terças e quintas-feiras, às 17h.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.

Foto: arquivo ASCOM CML