Câmara de Salgado delibera sobre demandas locais na 25ª Sessão

Na última quarta-feira, 15 de maio, a 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salgado abordou diversas indicações, moções e Projetos de Lei (PL) refletindo as demandas e preocupações da comunidade local.

O vereador José Aécio Santos (PT) propôs a pavimentação granítica ou asfáltica nas proximidades do colégio até as imediações da igreja, no povoado Carlos Torres.

A vereadora Josefa Santos Garcia (PP) solicitou a contratação de um farmacêutico adicional para a Clínica da Família Marcelo Déda, além da ampliação do itinerário do ônibus da Saúde para atender pacientes residentes na região do povoado Água Fria.

A vice-presidente da Câmara, vereadora Mafilza Silva Gomes (PT), requisitou o piçarramento da estrada que conecta o Posto Fiscal ao povoado São Bento, bem como a manutenção da iluminação pública dos postes nas proximidades da rodovia, no povoado Água Fria.

Moções

O presidente da Casa, vereador Amaral Valeriano da Silva (Republicanos) propôs moções de congratulação em homenagem ao ex-presidente da Liga Salgadense de Desporto Amador, Luiz Gomes Farias, e ao árbitro de futebol José Rivaldo dos Santos.

Projetos de Lei

Além disso, o poder executivo apresentou o PL que dispõe sobre o procedimento para licenciamento, cadastramento e comunicação de instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação, aprovado pelos parlamentares.

Já Mafilza Gomes apresentou o PL “Programa de Apoio Psicológico à Gestante e à Puérpera” e “Programa de Redução do Desperdício de Alimentos”, também aprovados, assim como as indicações e moções dos demais colegas.

Para se manter atualizado sobre as sessões, projetos e debates da Câmara Municipal de Salgado, inscreva-se no canal oficial no YouTube, www.youtube.com/@tvcamaramunicipaldesalgado e com atualizações compartilhadas regularmente através do Instagram oficial em www.instagram.com/camara.salgado/.

Da Assessoria CMS

TDantas Comunicação