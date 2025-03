Câmara Municipal de Aracaju anuncia convocação para a posse de 14 novos servidores

Nessa quinta-feira (20/03), o presidente da Câmara de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, anunciou a convocação para a posse de mais 14 servidores aprovados no concurso público da Casa Legislativa. Foram chamados 1 Analista Administrativo, 11 Analistas Legislativos e 2 Contadores.

A posse será realizada no dia 04 de abril, às 09h, no plenário da Câmara de Aracaju, localizado na Praça Olímpio Campos, 74, no centro.

Para ter acesso ao edital de posse, basta acessar o site aracaju.se.leg.br e procurar na aba “Institucional – Concurso Público – Andamento do concurso em 2025”.

por Camila Farias – Foto: Gilton Rosas