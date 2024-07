Câmara Técnica de Proteção Animal realiza primeira reunião

A instância foi criada para desenvolver políticas de proteção e bem-estar animal

Nesta quarta-feira, 10, membros da Câmara Técnica de Proteção Animal do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (CTPA/Cema) participaram da primeira reunião colegiada. A câmara foi criada com a missão de promover, desenvolver e implementar políticas e práticas de proteção e bem-estar animal, tanto para a fauna doméstica, quanto silvestre.

Segundo a superintendente de Proteção Animal da Semac e presidente da CTPA, Kitty Lima, a câmara será essencial para o fortalecimento das políticas ambientais de proteção em Sergipe. “Nesse espaço, vamos propor normas, avaliar e controlar condições de bem-estar animal, fomentar pesquisas, desenvolver capacitações, assessorar tecnicamente o Cema e promover a articulação institucional necessária para a implementação eficaz das políticas de proteção animal”, detalhou.

Durante a reunião, os membros debateram o fortalecimento de articulação com alguns órgãos, em específico relacionados ao resgate e fiscalização da fauna, além da necessidade de capacitação, especificamente dos ativistas da causa.

Formam a Câmara Técnica de Proteção Animal os seguintes representantes: Kitty Lima (Semac/SupAnimal); Hugo Peres (Ibama Sergipe); Cátia Brito (Embrapa e Emdagro); Annelise Aragão (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe — Faese); e Dione Aragão, representante da sociedade civil.

