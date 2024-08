Câmara Temática do Consórcio Nordeste conclui encontro em SE

Durante dois dias, gestores dos estados da região trataram sobre a pactuação de ações

O segundo dia de trabalho da Câmara Temática de Meio Ambiente do Consórcio Nordeste, realizada no Palácio Museu Olímpio Campos (PMOC), em Aracaju, teve como pauta central o combate à desertificação. Durante a quarta-feira, 21, gestores das secretarias estaduais do Meio Ambiente da região trataram sobre a pactuação de ações e alinhamento para a COP-16 de Desertificação, prevista para acontecer em dezembro, em Riad, na Arábia Saudita.

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas de Sergipe, Deborah Dias, salientou que o combate à desertificação requer articulação em rede para ser efetivo. “A degradação ambiental afeta não apenas a biodiversidade, mas também os recursos hídricos e a qualidade do solo. Para enfrentar esse desafio, é crucial que trabalhemos juntos na implementação de estratégias de preservação e recuperação de áreas degradadas”, disse.

O diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Alexandre Pires, falou sobre sua participação na reunião da Câmara Temática e destacou a importância desse momento de diálogo e troca de experiências. “Estamos aqui representando o Ministério do Meio Ambiente e a nossa Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais para conversar com os estados do Nordeste sobre a agenda de combate à desertificação. Tratamos sobre a campanha, sobre o contexto da desertificação no semiárido brasileiro, além da COP-16, que é a Conferência da Convenção das Nações Unidas. Um momento importantíssimo de dialogar com vários atores da câmara para que a gente possa ter uma representação significativa do Consórcio Nordeste por meio das secretarias do Meio Ambiente, dos governadores, nesse evento que é tão importante para a nossa região”, destacou.

No encerramento da programação da Câmara Temática na capital sergipana, o secretário-executivo do Consórcio Nordeste, Glauber Piva, ressaltou o compromisso dos noves estados com o pacto federativo. De acordo com ele, reuniões dessa natureza mostram a força e articulação do Nordeste em diferentes frentes de atuação. “O consórcio só existe em rede. E em rede a gente atuou aqui em Aracaju. Agradeço muito ao governador Fábio Mitidieri e à secretária Deborah Dias por ter nos recebido aqui no palácio. Sergipe é parte das soluções que construímos aqui”, finalizou.

Foto: Ascom Semac