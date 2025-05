Camarote Aju 2025: começa hoje às vendas de ingressos no lote às escuras

É hora de começar a se programar para curtir a próxima edição do Pré-Caju! Foi lançado nesta quinta-feira, 15 de maio, o Lote às Escuras do Camarote Aju, com opções de ingressos individuais e pacote para os três dias de festa. A promoção segue até o dia 30 de maio ou até durar o lote.

Grande sensação do Pré-Caju, maior prévia carnavalesca do país, o Camarote Aju vai receber em seu palco grandes atrações de diferentes estilos musicais, além de oferecer aos foliões experiências inéditas, com qualidade num ambiente sofisticado e com muito conforto. Sua estrutura interna conta com decoração temática, praça de alimentação, varandão panorâmico para avenida onde acontece os desfiles de blocos de trios, lounge, banheiros, posto médico e outros serviços.

As vendas dos ingressos do Lote às Escuras ocorre em formato presencial na loja Point do Ingresso (localizada no primeiro piso do RioMar Shopping) e também de forma on-line pelos sites www.precaju.com.br e www.pointdoingresso.com.br. Aceita todos os cartões de crédito e no Banese Card pode dividir em até 10 x sem juros.

O Pré-Caju vai ocorrer de 14 a 16 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE). Mais informações através do Whatsapp (79) 3085-7300.

Por Osanilde Oliveira