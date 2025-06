Camarote da Acessibilidade atinge lotação máxima no Forró Caju neste sábado

Um dos espaços mais importantes e inclusivos do Forró Caju 2025, o camarote da acessibilidade atingiu sua capacidade máxima neste sábado (28), durante as apresentações de grandes nomes do forró, como Wesley Safadão, Limão com Mel, Tarcísio do Acordeon, Eric Land, Lourinho do Acordeom e Leone. O local, reservado para pessoas com deficiência (PcD) e mobilidade reduzida, contou com público recorde desde o início do evento.

A estrutura do camarote foi ampliada este ano para acomodar até 120 pessoas por noite, sendo metade para PCDs e a as outras 60 vagas para acompanhantes. Além de incluir monitores e equipe técnica. Mesmo com o aumento da capacidade, a demanda superou as expectativas.

Fábio Gileno Teles foi uma das pessoas que acessou o camarote neste sábado para acompanhar os shows e aprovou a estrutura.

“Eu tenho certeza que todo mundo curtiu o show de Wesley Safadão, de Tarcísio, Limão com Mel e os demais shows com o maior conforto e a maior tranquilidade aqui no camarote. A Prefeitura, o pessoal da Assistência Social, está de parabéns por ter ampliado a capacidade, pelo apoio, dedicação e o comprometimento com as pessoas com deficiência”, disse Fábio.

Ricardo Souza também esteve no camarote e destacou o acolhimento que recebeu.

“Achei bem organizado, desde a recepção, com o pessoal que coloca as pulseirinhas, até a segurança e toda equipe. Me sinto super à vontade e feliz”, comentou Ricardo.

Cléo Batista veio ao camarote com o objetivo em especial: assistir o show de Wesley Safadão.

“O show de Wesley foi maravilhoso, me diverti muito. A Prefeitura de Aracaju e a Assistência Social estão de parabéns pela organização do camarote da acessibilidade, dos funcionários, desde quando a gente chega até a hora de ir embora”, enfatiza Cleo.

A estrutura do camarote conta com rampas de acesso, banheiros adaptados, área coberta e visão privilegiada para o palco. Durante as noite de shows o espaço tem sido elogiado pelo público presente.

Foto: Mateus Souza/Semfas