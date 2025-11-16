CAMAROTE INCLUSÃO AJU GARANTE ALEGRIA, CONFORTO E ACOLHIMENTO PARA OS FOLIÕES DO PRÉ-CAJU 2025

Inclusão em todos os espaços: esse é o lema que guiou o Camarote da Inclusão no Pré-Caju 2025. Neste sábado, 15, o espaço fornecido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef), foi palco de felicidade, segurança e acolhimento para cerca de 250 foliões, entre Pessoas com Deficiência (PcD) e seus acompanhantes.

A estrutura, que é duas vezes maior que a do ano passado, conta com banheiros adaptados, além de uma sala pensada para pessoas neurodivergentes. A prefeita Emília Corrêa reforçou que o Camarote Inclusão Aju oferece todo acolhimento que as pessoas com deficiência merecem. “Esse camarote tem toda a visibilidade que necessita. Ele está lindo, e além disso tudo aqui está acontecendo com respeito, dignidade e acolhimento com as pessoas. Porque é assim que se trata a nossa população”, disse a prefeita.

O secretário da Semdef, Antônio Luiz, explicou que neste ano a concepção do camarote foi guiada a partir do conceito de Inclusão Reversa, que busca, a partir da equidade, trazer as pessoas não deficientes para o mundo dos PcDs, que também protagonizam a festa.

“O camarote é um clássico exemplo de inclusão reversa, porque temos pessoas com e sem deficiências desfrutando da festa em condições iguais no Pré-Caju. Nós temos os mesmos critérios de acesso e a mesma ambiência. Então, tudo que tem lá fora, temos aqui no camarote Inclusão Aju, porque somos foliões iguais a todos”, explicou o secretário.

O secretário também contou que neste ano solicitou a organização do Pré-Caju para que o espaço fosse envelopado com luzes de LED. “Nós pedimos para que o camarote desse ano tivesse uma capacidade para 250 pessoas e que possuísse LEDs para comunicar para as pessoas sem deficiências que o Pré-Caju é uma festa para todos”, destacou.

Para a presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, Elaine Cristina, o camarote está verdadeiramente inclusivo. “O camarote está cheio de poder, de alegria e sendo uma demonstração do futuro inclusivo que queremos. Então o camarote está de parabéns, assim como todo o trabalho da Prefeitura, da Semdef e do Conselho, que trabalham que as pessoas com deficiência tenham cada vez mais oportunidades de viver tudo nessa cidade”, elogiou.

Outra novidade deste ano no Camarote Inclusão Aju é a sala de acolhimento para pessoas neurodivergentes. O espaço é monitorado por técnicos capacitados cedidos pela Secretária Municipal de Educação (Semed). A coordenadora da Educação Especial de Aracaju, Rosaiara Alves, explicou que psicopedagogas estão disponíveis para dar o suporte às crianças que necessitarem. “Nós trouxemos psicopedagogas clínicas e especialistas em educação inclusiva para que elas forneçam o acolhimento para a criança que tenha sensibilidade ao barulho ou a algum outro fator externo”, explicou.

A jovem Marília Gabriela, de 12 anos, faz parte do espectro autista e elogiou o acolhimento do camarote. “Eu achei muito legal a Prefeitura incluir as pessoas que têm deficiência, como visual, auditiva e até mesmo os autistas. E a gente se sente muito respeitado, porque, por exemplo, eles estão fornecendo os abafadores de barulho que facilitam muito a nossa participação na festa. E eu fiquei muito feliz com isso e só tenho a agradecer”, afirmou.

A podóloga Andréa Batista, de 54 anos, contou que é o segundo ano que participa do camarote da acessibilidade e elogiou a organização do espaço. “Esse camarote é o lugar onde tem o acolhimento, o amor, onde tem tudo de bom. Já vim outra vez e esse ano a qualidade está melhor ainda”, ressaltou.

A dona de casa Maria Cristina Dantas, de 47 anos, é do município de Capela e levou a pequena Kevelyn Dantas, de 11 anos, que possui esclerose óssea no fêmur esquerdo, para curtir o seu primeiro Pré-Caju. “É muito importante a inclusão das pessoas que têm necessidades especiais nos eventos. É um apoio muito importante. Hoje, eu fico muito feliz com todo esse trabalho que possibilitou apresentar à minha filha o Pré-Caju que é uma importante festa do nosso estado”, disse Maria Cristina.

Rosa Virgínia, de 46 anos, também elogiou a estrutura do camarote. “Estou amando muito. Mais um ano que estou aqui e esse está maravilhoso. E quero parabenizar o trabalho da Prefeitura que está dando total apoio à acessibilidade, porque é essencial para todos”, celebrou.

Durante a festa, o Camarote Inclusão Aju foi elogiado até pela cantora Ivete Sangalo. Durante a passagem do seu bloco “Com Amor”, a baiana parabenizou a iniciativa pela organização e beleza do espaço. “Eu queria parabenizar esse camarote incrível da inclusão. Um camarote chique, maravilhoso. Parabéns”, disse a artista.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA