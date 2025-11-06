Camarote Jobim + Tarrafas traz uma experiência exclusiva para o Pré-Caju 2025

O Pré-Caju, um dos eventos mais esperados da capital sergipana, que vai acontecer de 14 a 16 de novembro, possui um novo destaque este ano: O Camarote Jobim + Tarrafas. O espaço oferece uma combinação de conforto, exclusividade e uma estrutura completa para aqueles que querem aproveitar a festa com mais tranquilidade e elegância.

O camarote conta com um ambiente reservado, segurança reforçada e DJ, assegurando uma experiência única e segura para o público. As mesas estão disponíveis para reserva, com preços de R$ 400 para o sábado, R$ 200 para o domingo e R$ 500 para quem deseja participar nos dois dias. A casa estará aberta a partir das 12h nos três dias do evento.

Com foco no bem-estar e na comodidade, o camarote se torna o ponto de encontro perfeito para quem quer desfrutar do Pré-Caju de forma mais exclusiva. As reservas podem ser feitas pelos telefones (79) 99677-9135 e (79) 99979-3636. O Tarrafas fica localizado na Avenida Santos Dumont, 105, ao lado dos arcos da Orla de Atalaia.

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação