Camarote Otto une alta gastronomia, coquetelaria e vinhos no Arraiá do Povo 2025

Assinado por Bruno Oliveira, Lucas Nobre, Danilo Amaral e Thiago Cabral, espaço oferta experiência premium para sergipanos e turistas

No maior São João à beira-mar do Brasil, a festa junina ganha novos contornos de sofisticação com o Camarote Otto, que leva a assinatura do tradicional Restaurante Otto, referência em gastronomia de alto padrão em Aracaju. Instalado na arena de shows do Arraiá do Povo 2025, o espaço oferece uma verdadeira imersão em sabores contemporâneos e uma estrutura projetada para garantir conforto, comodidade e exclusividade ao público.

O menu, criado com curadoria do restaurante localizado na Orla de Atalaia, traz entradas como a bruschetta de camarão, o pastelito crocante de aratu e o arancini de polvo e camarão. Nos pratos principais, brilham preparos como o surf and turf, o filé ao Jack, o tradicional Camarão Otto, além de risotos e massas artesanais que mesclam ingredientes regionais e técnicas internacionais. A experiência se expande para o universo da culinária nikkei (fusão japonesa-peruana), com criações como Shake Imperial, Ebi do Che e uma seleção completa de temakis, hot rolls e sashimis.

A alta gastronomia vem acompanhada de uma carta de vinhos cuidadosamente selecionada e de uma coquetelaria autoral assinada pelo Hidden Speakeasy, o primeiro speakeasy de Sergipe. Conhecido pela originalidade e apuro técnico nos drinks, o Hidden transporta para o camarote a essência da coquetelaria moderna, com drinques criativos, ingredientes sofisticados e uma apresentação surpreendente.

“Queremos oferecer uma experiência completa, que envolva todos os sentidos. A comida, os drinks, o serviço e o ambiente têm o mesmo padrão de qualidade que seguimos no Otto. É um São João para quem valoriza o conforto e o prazer de viver o melhor da festa com estilo”, afirma Bruno Oliveira, um dos idealizadores do espaço.

Com mobiliário confortável, visão privilegiada para os dois palcos, atendimento personalizado e cada detalhe cuidadosamente planejado, o Camarote Otto entrega uma experiência completa. Os ingressos individuais e as mesas (para quatro e oito lugares) são limitados e estão à venda exclusivamente por meio da plataforma Sympla. Mais informações podem ser obtidas por meio do perfil @experimenteotto e da Central de Relacionamento (79) 99914 2866.

