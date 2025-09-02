Caminhada Contábil e do Administrador acontecerá no dia 20 de setembro

Em celebração do mês do administrador e do contador, ambos celebrado em setembro, o Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA/SE) e o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) realizarão a Caminhada Contábil e do Administrador no dia 20 de setembro, às 7h, no Parque da Sementeira.

A parceria promoverá a saúde, bem-estar, solidariedade e o networking entre as duas profissões. Para participar, basta realizar a inscrição totalmente gratuita no site do CRCSE e levar um brinquedo no dia do evento.

Link da inscrição: https://www1.cfc.org.br/evento?MGT

Data: 20 de setembro

Horário: 7h às 10h15

Local: Parque da Sementeira

Inscrição solidária: 1 brinquedo

