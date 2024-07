Caminhão da Energisa visita municípios do sertão sergipano

Distribuidora realiza palestras e troca de lâmpadas

Com o objetivo de conscientizar a população sobre o uso consciente de energia elétrica e segurança, o caminhão do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa chega ao município de Poço Redondo nesta segunda-feira, 1º. Neste mês de julho, o caminhão também visitará os municípios de Poço Redondo, Feira Nova, Pinhão, Muribeca e Gararu.

No caminhão da Energisa, a população participa de palestras educativas sobre riscos e perigos em relação à rede elétrica, orientações sobre como economizar energia e realiza a troca de lâmpadas incandescentes e florescentes por lâmpadas de LED. No primeiro semestre deste ano, já foram substituídas 17.900 lâmpadas nos municípios visitados.

Durante esta semana, o caminhão está na praça principal de Poço Redondo. A população pode visitar o caminhão gratuitamente e assistir as palestras educativas. Para participar da ação da troca de lâmpadas, precisa ser um cliente do Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e apresentar o RG. Cada unidade consumidora pode trocar até seis lâmpadas gratuitamente. A ação inicia nesta segunda-feira, das 14 às 17h. Já de terça a quinta-feira no horário das 8h às 17h e na sexta-feira das 8h às 12h.

“A Energisa percorre vários municípios ao longo do ano com o objetivo de levar informações importantes sobre o consumo de energia elétrica. São dicas simples que que ajudam a economizar e impacta na fatura do mês, além de reforçar as orientações de segurança”, explica o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins Pedro.

Confira a programação do caminhão PEE

Poço Redondo – 01 a 05/07

Feira Nova – 09 a 12/07

Pinhão – 15 a 19/07

Muribeca – 22 a 26/07

Gararu – 29/07 a 02/08

Foto assessoria

Por Adriana Freitas