Caminhão da Energisa visita municípios sergipanos para troca de lâmpadas

Ação acontece em Maruim durante esta semana

Você sabe como reduzir o consumo de energia? No caminhão do Programa de Eficiência Energética, você recebe dicas de economia de energia elétrica em casa, troca lâmpadas e orientações sobre os riscos e perigos da energia elétrica. Neste mês de outubro, o caminhão visitará os municípios de Maruim, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes e Brejo Grande.

Nesta quarta-feira (01), o caminhão estará em Maruim, na Praça Boa Hora, e segue até sexta-feira (03). A população pode realizar a troca de lâmpadas e participar de palestras educativas sobre o uso da energia e orientações sobre riscos e perigos da energia elétrica. O horário de atendimento das 8:30h às 16h e na sexta-feira das 8h30 às 12h.

O objetivo do projeto Nossa Energia é percorrer os municípios sergipanos levando informações para a população sobre o uso consciente da energia elétrica e os riscos e perigos. A população pode esclarecer dúvidas sobre como usar a energia de forma consciente.

“Hábitos simples como utilizar lâmpadas de LED, desligar as lâmpadas quando ambiente estiver vazio, verificar a vedação da borracha da geladeira, são algumas ações que podem impactar de forma positiva na conta de energia. Importante sempre ficar atendo sobre esse consumo consciente”, afirma o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins.

Neste mês de outubro, o caminhão visitará outros municípios. Confira a programação:

01 a 03/10 – Maruim

06 a 10/10 – Nossa Senhora das Dores

13 a 17/10 – Nossa Senhora Aparecida

20 a 24/10 – Nossa Senhora de Lourdes

27 a 31/10 – Brejo Grande

Texto e foto Adriana Freitas