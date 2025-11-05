Caminhão itinerante da Energisa leva palestras e troca de lâmpadas para municípios

No mês de novembro, o caminhão itinerante do projeto Nossa Energia, desenvolvido pelo Programa de Eficiência Energética da Energisa, visitará os municípios de Capela, Santo Amaro das Brotas, Carira e Aracaju. A ação beneficiará clientes que desejam substituir lâmpadas antigas por lâmpadas de LED.

Durante esta semana, a ação acontece no município de Capela até a próxima sexta-feira, 07. O caminhão está na Praça de eventos, das 8h às 16h, e na sexta-feira o horário de atendimento é das 8h às 12h. Para realizar a troca de lâmpadas, é preciso ser cadastrado no Programa de Tarifa Social ou residir em área de vulnerabilidade social. Cada cliente poderá trocar até seis lâmpadas gratuitamente.

A população também pode participar de palestras educativas para orientar a comunidade sobre dicas de consumo consciente, meio ambiente e segurança nas instalações, além de sessões de cinema. A Energisa já atendeu 6 mil famílias somente este ano em 30 municípios

O especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins, destaca a importância da ação. “O caminhão visita vários municípios ao longo do ano com o objetivo de levar informações sobre o uso eficiente da energia elétrica, além das palestras sobre segurança. São pequenos hábitos de consumo que fazem a diferença na conta de energia”, afirma.

Programação do caminhão

03 a 07/11 – Capela

10 a 14/11 – Santo Amaro das Brotas

17 a 21/11 – Carira

24 a 28/11 – Parque da Sementeira – Aracaju

Texto e foto Adriana Freitas