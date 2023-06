Caminhoneiro sergipano morre em acidente na BR-101 na cidade de Pedro Canário, no Espírito Santo

Viajando em veículos diferentes, caminhoneiro morre em acidente na BR-101, no ES, quando o pai retornou na pista e encontrou o jovem morto. Os dois trabalhavam na mesma empresa como motorista. O jovem morreu na BR-101, na cidade Pedro Canário, no Espírito Santo, enquanto dirigia um caminhão.

Saymon Fernando Alves de Andrade, de 22 anos, do município de Umbaúba, morreu na tarde deste sábado (17), em acidente e foi encontrado pelo próprio pai às margens da rodovia.

As informações são de que os dois trafegavam juntos, em veículos diferentes, quando o pai, que estava mais à frente, perdeu o filho de vista ao olhar no retrovisor. Ao retornar para conferir se havia acontecido algo, localizou o filho morto preso às ferragens do veículo.

O jovem perdeu o controle do veículo em uma curva, colidindo com a proteção lateral da via. O caminhão acabou capotando e ficou virado de cabeça para baixo às margens da rodovia, com o motorista preso às ferragens, vindo a falecer no local.

A família informou que aguarda a chegada do corpo de Saymon Fernando, prevista para acontecer no começo da manhã desta segunda-feira (19). O sepultamento do corpo de Saymon está previsto pra acontecer às 16h no cemitério de Umbaúba.

