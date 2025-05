No início da manhã desta quinta-feira (15), uma caminhonete colidiu com um poste na Avenida Marcaju no sentido Bairro Santos Dumont em Aracaju.

Por conta do acidente, o trânsito foi bloqueado e agentes da Polícia Militar orientaram o fluxo de carros e desvio dos carros no local. Já o veículo foi retirado.

A Energisa informou que equipes estão no local e desligaram a rede elétrica e os funcionários trabalham para remover o poste e restabelecer a energia.

Foto: Energisa