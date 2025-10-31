“Caminhos do Sagrado” de Rosi Pimentel chega à Galeria de Arte J. Inácio, em Aracaju

A artista e professora Dra. Rosi Pimentel abre, no dia 7 de novembro, às 14h, a exposição “Caminhos do Sagrado”, na Galeria de Arte J. Inácio, situada dentro da Biblioteca Pública Epifânio Dórea, em Aracaju (SE). A mostra, que segue até 30 de novembro, reúne 25 obras criadas com a técnica do Quilling.

A Exposição contará também com o um cordel de Izabel Nascimento, um diálogo com a cultura popular através do cordel que relata os significados que estão presentes no trabalho de Rosilene Pimentel.

A técnica Quilling, também conhecida como filigrana de papel, consiste em enrolar e modelar tiras de papel colorido, moldadas à mão, criando formas e texturas tridimensionais. Rosi Pimentel conta que o encontro com o Quilling aconteceu de forma natural, mas transformou-se em uma paixão e um novo caminho de expressão artística.

“Eu descobri o Quilling ainda na universidade e me encantei com a possibilidade de transformar algo tão simples quanto o papel em obras que expressam emoção, fé e sensibilidade. O que me atraiu foi a delicadeza do processo e o resultado visual, uma arte que exige paciência, concentração e um olhar afetuoso para o detalhe”, explica a artista.

Para quem nunca teve contato com a técnica, Rosi descreve o Quilling como uma arte silenciosa e meditativa. “É uma técnica totalmente manual. As tiras de papel são enroladas, coladas e moldadas uma a uma. O que a diferencia de outros tipos de artesanato é justamente essa leveza e a profundidade visual que ela cria, com sombras e relevos que só o papel pode oferecer”, detalha.

A exposição “Caminhos do Sagrado” apresenta obras que dialogam com diferentes expressões religiosas e espirituais. “A mostra reflete a minha busca pessoal por compreender o sagrado em suas várias formas. Há elementos do cristianismo, das religiões de matriz africana, do espiritismo e de outras manifestações de fé. O público vai encontrar uma exposição diversa, que convida à contemplação e ao respeito às diferenças”, afirma Rosi.

Segundo a artista, o ambiente acadêmico e o universo da arte se complementam em seu percurso. “A minha formação e a pesquisa acadêmica sempre me instigaram a olhar o mundo com curiosidade e sensibilidade. O Quilling me permitiu unir esse olhar investigativo com a criação artística, transformando o conhecimento em sentimento, e o sentimento em arte”.

Sobre a expectativa para a abertura, Rosi Pimentel destaca o desejo de sensibilizar o público sergipano. “Espero que cada visitante encontre algo que o toque de forma pessoal. O papel, apesar de frágil, é resistente, e essa dualidade reflete muito da nossa humanidade. Que cada obra seja um convite à reflexão sobre a fé, o respeito e a beleza do que é feito com o coração”.

“Caminhos do Sagrado” terá abertura dia 7 de novembro às 14h e visitação será de 8 a 30 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, na Galeria de Arte J. Inácio. A exposição tem entrada gratuita e foi realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Texto e foto Cândida Oliveira