Camisildo está sendo recuperado pelo Clube Antigos do Farol e volta ao Pré-Caju

O Camisildo vai estar de volta na avenida, no Bloco da Prevenção, durante o Pré-Caju. O veículo está sendo completamente restaurado pelo Clube de Veículos Antigos de Sergipe – Antigos do Farol (CAF), que agora é seu proprietário. De acordo com o presidente da entidade, Carlos Armando de Oliveira, o Camisildo vai puxar o bloco no dia 9, e dia 10, estará fixo na Praça de Eventos da Orla, onde será feita a distribuição de preservativos. “O CAF foi reconhecido como de utilidade pública municipal de Aracaju, pela Lei nº 4.896, de 17 de julho de 2017, e estadual pela Lei nº 9.447, de 25 de abril deste ano”, informa Carlos Armando.

O Camisildo é um veículo com formato de preservativo (camisinha) que, por quase 30 anos, esteve presente em eventos de Sergipe realizando a conscientização da prevenção contra as IST’s. Esse veículo foi idealizado na década de 90 pelo médico sergipano, Dr. Almir Santana. “Por ser único no Brasil e no mundo, foi premiado e homenageado várias vezes, nacional e internacionalmente. A aquisição pelo Clube Antigos do Farol visa a preservação e continuidade dessa história”, enfatiza o presidente da instituição.

A estrutura em forma de preservativo dá o apelido criativo de Camisildo a uma Kombi 1992/1993 comprada 0km pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e utilizada para campanhas lúdicas de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). Por ser único no Brasil, o Camisildo foi destaque nacional por apresentar uma forma criativa de conscientização e atuou durante 26 anos de serviço em eventos no estado de Sergipe. “O veículo foi desativado em 2018, quando houve o último registro de sua circulação. Após seis anos parado num espaço aberto, com toda a estrutura comprometida, o Camisildo passou a ser do CAF, que está restaurando todo o veículo”, destaca Carlos Armando.

O Clube Antigos do Farol é uma instituição de utilidade pública e sem fins lucrativos. “Estamos fazendo uma campanha para arrecadar doações para finalizar a restauração do Camisildo, que está sendo custeada pelos associados. O pix é o e-mail antigosdofarol@gmail.com . Os donativos, sejam de qualquer valor, vão nos ajudar a preservar esse veículo, que faz parte da história do nosso estado”, finaliza.

Por Alexandra Brito – foto assessoria