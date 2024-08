Campanha Agosto Cinza busca conscientização e combate aos incêndios e queimadas

O Brasil registrou 199,1 milhões de hectares queimados entre 1985 e 2023, o que representa quase um quarto do território do país. Em 2024, foi alcançado um recorde de queimadas no primeiro semestre, com 20.221 focos de calor registrados na Amazônia entre primeiro de janeiro e 24 de julho, o maior número para o período desde 2005.

Os dados são do MapBiomas Fogo que ainda mostrou que em junho, aconteceu a maior quantidade de queimadas dos últimos 13 anos, com um aumento de 18,5% em relação a junho de 2019. Em Sergipe, esta também é a realidade atual, com crescimento de ocorrências.

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) registrou, em 2023, mais de 950 incêndios em vegetação. Trata-se de um aumento de mais de 70% em relação aos atendimentos realizados em 2022, quando foram registradas 554 ocorrências.

A Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou, no ano passado, a Lei Nº 9.307, de 23 de outubro de 2023, que institui o mês ‘Agosto Cinza’, que tem por finalidade promover a conscientização e o combate aos incêndios e queimadas no estado, como também reforçar sua prevenção e contenção junto à população.

A Lei diz que, durante o mês, o Poder Executivo, por meio de seus órgãos e secretarias, pode promover palestras, seminários, campanhas educativas, e outras atividades ligadas ao tema, a fim de conscientizar a população sobre como proceder em caso de incêndio, e como evitá-lo; elaborar e distribuir cartilhas, panfletos e outros impressos, objetivando informar sobre a prevenção de incêndios e queimadas, com explicações sobre as consequências do lançamento de bitucas de cigarros mal apagados em terrenos ou rodovias, queima de lixo e entulhos em terrenos baldios, manejo incorreto do solo em áreas rurais, fogueiras mal apagadas, soltura de balões e afins; e promover campanha visual com a instalação de iluminação cinza na parte externa dos prédios públicos ou outras projeções ou sinalizações que reforcem a importância da prevenção e combate aos incêndios e queimadas.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) diz que as queimadas e os incêndios florestais estão entre os principais problemas ambientais enfrentados no país. As queimadas poluem a atmosfera, acarretando aquecimento global e mudanças climáticas, acelerando os processos de desertificação e provocando a perda da biodiversidade.

