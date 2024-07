Campanha Agosto Dourado acontece nesta sexta-feira no RioMar Aracaju

Ação acontece nesta sexta-feira e conta com roda de conversa e mamaço na programação

Integrando a programação do movimento Agosto Dourado, que busca incentivar o aleitamento materno, no dia 2 de agosto, o RioMar Aracaju, em parceria com a Sociedade Sergipana de Pediatria (Sosepe), acolhe a abertura da Semana Mundial do Aleitamento Materno. A ação acontece das 10h às 22h, no Coworking Sustentável IJCPM, localizado no primeiro piso (L1), ao lado da Kalunga.

O encontro conta com a participação de uma equipe multidisciplinar, composta por pediatras e neonatologistas, além de mães, pais, gestantes e toda a família, para uma grande roda de conversa sobre a importância da amamentação para a mulher e o bebê, acolher as lactantes e reforçar a necessidade de oferecer as melhores condições para as mães que amamentam.

A abertura da Semana Mundial do Aleitamento Materno no RioMar, também conta com o mamaço, encontro onde várias mães se reúnem para amamentar seus bebês em público, promovendo a importância do aleitamento materno e desmistificando tabus sobre o tema. O mamaço acontece das 15h às 16h, no mesmo local do evento.

Serviço

O quê. Integrando a programação do movimento Agosto Dourado, a Sociedade Sergipana de Pediatria (Sosepe), promove a abertura da Semana Mundial do Aleitamento Materno.

Quando. Dia 2 de agosto.

Onde. Coworking Sustentável IJCPM, ao lado da Kalunga RioMar – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso. Livre.

Foto Shutterstock

Lotti+Caldas Comunicação