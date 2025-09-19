Campanha “Amigo Pet” promove a adoção responsável e alerta para o crime de abandono animal

Evento acontece neste sábado, 20 de setembro, na área externa do Shopping Jardins em Aracaju

Você sabia que cerca de 25% dos cães e gatos no Brasil vivem em condições de vulnerabilidade? Isso significa que mais de 30,2 milhões de animais estão nas ruas em situação de abandono. Os dados são do relatório do “Índice de Abandono Animal”, publicado em dezembro de 2024 pela empresa Mars Petcare em parceria com especialistas e organizações de bem-estar animal.

A pesquisa, de alcance global, apresenta um panorama sobre a vida de animais que vivem nas ruas em 20 países, como Brasil, Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. Vale destacar que, no Brasil, abandonar animais é crime previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), com pena de detenção de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda. A população pode denunciar maus tratos e abandono ligando para o número 181.

Para reforçar esse alerta, o Shopping Jardins realiza mais uma edição da campanha Amigo Pet neste sábado, 20 de setembro, estimulando a adoção responsável. A ação acontece das 16h às 19h no Estacionamento D, próximo à loja Riachuelo.

Adoção responsável

Cerca de 40 cães e gatos estarão disponíveis para adoção, incluindo animais resgatados pelo Ministério Público Federal (MPF) na região do Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (COMPAJAF) no bairro Santa Maria, em Aracaju. A iniciativa conta com o apoio das instituições de proteção animal Bastet, Instituto Acolher, SOS UFS e Thundercats, que acompanham o processo de adoção para garantir a guarda responsável.

Os gatos adotados terão direito a primeira consulta veterinária e castração gratuitas. Já os cães terão uma consulta veterinária grátis e castração feita a preço social.

Para adotar é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência, além de assinar um termo de responsabilidade.

“O Amigo Pet vai além de um evento de adoção. A campanha representa um compromisso com a vida, com o respeito aos animais e com a conscientização de que eles não são objetos descartáveis. Queremos sensibilizar a sociedade para que mais famílias abram seus lares e corações, sempre com responsabilidade e amor”, destaca Vivianne Andrade, coordenadora de Sustentabilidade do Shopping Jardins.

A campanha Amigo Pet busca sensibilizar a população para os impactos do abandono e a importância da guarda responsável. Como reforça o estudo global, combater o abandono e estimular a adoção são fundamentais para transformar a realidade dos animais no Brasil.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação