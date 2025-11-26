Campanha especial de Black Friday: Bob’s traz clássicos por apenas R$ 1

Na semana mais aguardada do varejo, o Bob’s anuncia sua campanha especial de Black Friday: a Bob’s Friday, que apresenta uma roleta de prêmios exclusiva dentro do aplicativo da marca com produtos por apenas R$ 1 e 15% de desconto em itens selecionados do cardápio. A ação acontece nos dias 27 e 28 de novembro e promete agitar os fãs do Bob’s com vantagens inéditas e uma dinâmica interativa para quem é Bob’s Fã.

Em um período marcado por oportunidades competitivas, o Bob’s aposta em vantagens reais para quem quer aproveitar a Black Friday com muita economia. Toda a dinâmica da Bob’s Friday acontece dentro do app: é lá que o consumidor gira a roleta, descobre seu benefício e ativa o cupom. Nas lojas físicas, o processo é simples: basta apresentar o cupom gerado no app e realizar o resgate.

Para participar, é necessário estar cadastrado no programa Bob’s Fã e informar o CPF no ato da compra para validação. Cada cliente tem direito a um cupom, pessoal e intransferível, válido para uma compra e sujeito à disponibilidade da loja.

Os produtos por R$ 1 são o grande destaque da campanha, reforçando o caráter agressivo da oferta e a competitividade da Bob’s Friday. O Milk Shake Crocante 300ml, um dos maiores ícones da marca e eleito o preferido dos brasileiros, entra na Black Friday com preço simbólico, oferecendo toda a cremosidade e crocância que fazem dele um clássico absoluto do Bob’s. Outro destaque é o Colherudo Max, sobremesa generosa que combina textura e sabor, perfeita para quem busca indulgência sem pesar no bolso. Já a Batata M, um dos acompanhamentos mais pedidos da rede, também entra na ação por R$ 1, permitindo que o consumidor monte um combo completo com economia real.

Além das ofertas de R$ 1, a campanha inclui 15% de desconto em produtos que são sucessos no cardápio. O Trio Big Bob, o sanduíche mais tradicional da marca, ganha preço reduzido para quem não abre mão de um clássico. O Trio Chicken File, queridinho entre os fãs de frango empanado, também participa com valor especial. Para completar, as Tiras de Frango (3 unidades) chegam com o mesmo desconto em todas as lojas participantes.

Para o Bob’s, a Black Friday é um momento estratégico de conexão com o consumidor e a Bob’s Friday foi pensada para entregar benefício real em uma experiência simples, divertida e totalmente digital. “Queríamos criar uma ativação que fosse mais do que um desconto: algo que trouxesse surpresa, facilidade e muita vantagem para o cliente. A roleta dentro do app é um jeito de deixar a Black Friday mais divertida, enquanto os produtos por R$ 1 reforçam o nosso compromisso de oferecer oportunidades reais no período”, Luís Lima, Gerente de CRM do Bob’s.

Os cupons podem ser resgatados exclusivamente nas lojas participantes até o dia 30 de novembro, ou até o limite de 10.000 cupons emitidos. A oferta não é válida para delivery e não é cumulativa com outros descontos. O cupom só será aceito mediante apresentação do aplicativo ou do site bobs.com.br.

Sobre o Bob’s

O Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

Texto e foto Cândida Oliveira