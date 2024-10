Campanha criativa e respeitosa de Glicia Kelline com artistas circenses conquista eleitores nas ruas de Aracaju

A treinadora de sucesso que é referência no Nordeste, Glicia Kelline, é candidata a vereadora por Aracaju e faz a diferença nas ruas da capital. A campanha dela está sendo marcada pela criatividade e respeito. Como forma de chamar atenção das pessoas, Glicia está conquistando a confiança dos eleitores e apresentando as suas propostas com a presença de artistas circenses que divertem o público de todas as gerações e se encantam pela candidata que transmite segurança, leveza e credibilidade. É também uma campanha silenciosa com corpo a corpo e carretas sem barulho nas ruas como forma de evitar a poluição sonora e provocar transtornos para os moradores dos bairros e animais.

Glicia Kelline (PSD) entrou na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Aracaju com o desafio de transformar a paixão pela educação e pelas causas sociais em ações concretas que melhorem a vida dos aracajuanos.

“A Câmara Municipal é um espaço onde posso contribuir diretamente com políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades, o acesso a uma educação de qualidade e a defesa de causas femininas. Meu objetivo é lutar para que cada cidadão de Aracaju seja ouvido e tenha suas demandas atendidas com respeito, transparência e compromisso com o futuro da nossa cidade”, garante a candidata a vereadora.

Educação, fortalecimento dos direitos das mulheres e a defesa das causas sociais são as principais bandeiras defendidas pela candidata a vereadora por Aracaju. “Quero lutar por uma educação que realmente forme cidadãos preparados para o mercado de trabalho e para a vida. Quero promover políticas que valorizem o papel da mulher na sociedade e garantir que todos tenham acesso a serviços públicos de qualidade. Essas são lutas essenciais para que Aracaju avance e se torne uma cidade mais justa e inclusiva”, acredita.

Texto/ foto: Fredson Navarro/ Navarro