Campanha de adoção animal acontece neste sábado, no Shopping Jardins, em Aracaju

O Shopping Jardins promove neste sábado, 8 de novembro, mais uma edição da campanha “Amigo Pet”, voltada à adoção responsável e ao combate ao abandono de animais. Desta vez, cerca de 20 cães e gatos, resgatados pela Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa), estarão disponíveis para adoção. A ação acontece das 16h30 às 19h30, no Estacionamento B, próximo à portaria de acesso a Lojas Americanas.

Para adotar um novo amigo, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência, além de assinar um termo de responsabilidade.

Durante o evento, a população também terá a oportunidade de contribuir com a Adasfa realizando doações de rações, arroz para cães, flocos de milho, materiais de limpeza e medicamentos. Quem preferir, também pode ajudar fazendo doações pela chave pix: 07.173.074/0001-79.

A campanha “Amigo Pet” visa alertar para o crime de abandono animal e a importância de oferecer amor e segurança àqueles que já viveram em situação de vulnerabilidade. “Cada edição é uma nova oportunidade de transformar vidas — tanto dos animais que encontram um lar, quanto das famílias que passam a recebê-los com afeto e responsabilidade”, destaca Vivianne Andrade, coordenadora de Sustentabilidade do Shopping Jardins.

Amigo Pet

O quê? Campanha reúne cerca de 20 cães e gatos, resgatados pela Adasfa, que estão disponíveis para adoção.

Quando? Sábado, 8 de novembro, a partir das 16h30.

Onde? Estacionamento B do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Grupo JCPM – Lotti+Caldas Comunicação