Campanha de adoção de felinos acontece neste sábado em Aracaju

Ação é idealizada pela ONG Manjedoura e ocorrerá das 9h às 13h

Com objetivo de encontrar um novo lar e um tutor responsável para os felinos, a Toca dos Gatos recebe neste sábado, 5 de agosto, mais uma campanha de adoção.

Para adotar os gatinhos, é preciso ter mais de 18 anos, preencher uma ficha cadastral e indicar que mora em um local com telas de proteção ou sem acesso à rua. Amar e ter disponibilidade para cuidar do gato também é um pré-requisito fundamental.

“Ao incentivarmos esse tipo de ação, nós contribuímos para a redução do número de animais na rua e ajudamos as pessoas a encontrarem um gatinho que será o novo membro da família. A campanha é o local ideal para aqueles que querem ofertar um novo lar para os felinos acolhidos pela ONG e ainda receber orientações de como cuidar deles”, explica a veterinária especialista em felinos Candice Garcia, diretora clínica da Toca dos Gatos.

Durante a campanha, que integra o calendário de ações da Toca dos Gatos durante o mês de agosto, que é dedicado aos felinos, os gatinhos adotados terão a primeira avaliação clínica gratuita realizada pela veterinária Candice Garcia e também terão a castração garantida pelo projeto Manjedoura.

“A primeira avaliação e a castração são essenciais para a garantia de saúde do animal e do novo tutor, que também vai receber orientações sobre como cuidar do seu novo membro da família”, destaca a veterinária.

Além disso, Candice Garcia destaca os benefícios do convívio com o felino. Estudos não deixam dúvidas e apontam que eles melhoram o estado emocional e ajudam a fortalecer o sistema imunitário.

“Ao contrário do que muita gente pensa, os gatos também são amigos do homem. Ainda existem muitos mitos e crendices em cima deles, mas graças a Deus hoje muitas já foram quebradas. O gato sim é uma companhia muito boa e tranquila. São capazes de nos amar, interagir e até nos acalmar”, finalizou a especialista.

A Toca dos Gatos está localizada na Avenida Acrísio Cruz, n° 90, bairro Salgado Filho, em Aracaju. Mais informações estão disponíveis pelos telefones (79) 3211-2988 e (79) 98856 2863 (WhatsApp).

Sobre a Toca dos Gatos

Única clínica exclusiva para felinos em Sergipe, a Clínica Toca dos Gatos foi fundada e é capitaneada pela veterinária Candice Garcia. Além das consultas de rotina e de emergência, a clínica também oferta o serviço de internamento e possui laboratório próprio, sendo referência na medicina felina no estado. O horário de funcionamento é diferenciado: de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h.

