Campanha de adoção de gatos acontece neste fim de semana, em Aracaju

Ação, em parceria com a UFS, irá oferecer consulta e castração gratuitas para quem adotar um gatinho durante a campanha

Com o objetivo de encontrar um lar para gatos resgatados, principalmente no Campus São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe (UFS), o RioMar Aracaju promove a 2ª edição do Cat Day. Durante a ação, 30 filhotes entre dois e quatro meses de idade estarão aptos para adoção.

Todos os pets serão entregues vermifugados e prontos para ganhar uma nova família. No decorrer da campanha, os gatinhos adotados receberão voucher para consulta e castração gratuitas na Clínica Parada Pet. A clínica também irá conceder descontos para o visitante que possui gatos e pretende realizar a castração do felino.

A Atalaia Rações também estará participando do Cat Day, distribuindo mimos, como voucher para realização de testes rápidos, vacinas, jogos, brincadeiras e kits para quem adotar um gatinho durante a ação.

O evento acontece neste sábado, 22 de março, a partir das 16h, na área externa do shopping, em frente ao estacionamento coberto. Além da adoção, a ação também busca conscientizar a população sobre a importância do acolhimento responsável e o combate ao abandono de animais.

“Os eventos de adoção são uma oportunidade para que bichinhos abandonados encontrem um lar, uma família e possam ter uma nova história de vida. Para isso, o RioMar Aracaju realiza mais uma edição da campanha Cat Day, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS). Esse posicionamento demonstra que o RioMar não atua apenas como um centro de compras, mas como um espaço comprometido com o meio ambiente e bem-estar de animais em situação de vulnerabilidade”, destaca Danielle Sônego, gerente de Marketing do shopping.

Os interessados em adotar um pet passarão por uma entrevista e deverão preencher uma ficha com informações para que a equipe da UFS possa acompanhar o processo de adoção durante seis meses. Além disso, é necessário que o futuro tutor tenha condições adequadas para acolher o animal. No ato da adoção, cada tutor receberá um folheto com orientações sobre os principais cuidados com os gatos.

A campanha de adoção Cat Day é uma realização do RioMar Aracaju, em parceria com a UFS, através dos grupos Voluntários da Adoção (@adocao.ufs), Grupo de Estudos de Felinos (@gefel.ufs), Grupo de Estudos de Obstetrícia e Neonatologia Veterinária (@geonatoufs) e SOS Animal (@sosanimaisufs).

Lotti+Caldas Comunicação – Foto GettyImages