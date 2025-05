Campanha de adoção na Estácio reforça compromisso com o bem-estar animal

No próximo dia 14 de maio, às 17h, a Estácio se tornará palco de uma ação que transcende os muros da academia: a Campanha de Adoção organizada pelo curso de Medicina Veterinária da instituição. Muito além de um evento pontual, trata-se de uma poderosa iniciativa de impacto social, construída com base em valores éticos, empatia e compromisso com o bem-estar animal.

Idealizada como uma ponte entre o conhecimento acadêmico e os desafios do mundo real, a campanha oferece aos futuros médicos-veterinários uma vivência concreta com a causa animal. Através do contato direto com animais resgatados, cuidados clínicos e a mediação do processo de adoção, os estudantes se tornam agentes ativos na construção de uma sociedade mais justa para os animais — seres sencientes, cujos direitos vêm ganhando cada vez mais reconhecimento jurídico e social.

A coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Estácio, Camila Carlini, reforça o papel da ação como ferramenta pedagógica e de transformação social: “A campanha de adoção organizada pelo curso de Medicina Veterinária da Estácio é uma oportunidade única de conectar nossos alunos à realidade da causa animal, promovendo responsabilidade social e empatia. No dia 14 de maio, às 17h, na Estácio Aracaju, convidamos toda a comunidade a participar desse momento de cuidado e amor, reforçando o compromisso com o bem-estar animal e o papel transformador da Medicina Veterinária na sociedade.”

Em um cenário onde o abandono de animais ainda é alarmante — segundo estimativas do IBGE e da OMS, o Brasil possui mais de 30 milhões de animais em situação de rua — campanhas como esta são mais que necessárias: são urgentes. Cada adoção concretizada representa uma vida resgatada da invisibilidade e um lar transformado pelo afeto.

Aberta ao público, a campanha convida a população de Aracaju a participar ativamente, seja adotando um animal, contribuindo com doações ou simplesmente conhecendo o trabalho desenvolvido pelos alunos e professores da Estácio. Uma chance de fazer parte de uma rede de cuidado que começa no ensino, mas que reverbera na vida real. Porque adotar é um ato de amor — e educar para o amor é a missão de toda universidade comprometida com o futuro.

