Campanha de Bareta Filho tem apoio popular e comunicador pode surpreender nas urnas

Carregando em si o legado da família Bareta, o candidato a vereador por Aracaju, Bareta Filho (PRD), adotou a tática do corpo a corpo para traçar sua caminhada rumo à Câmara Municipal de Aracaju.

Com caravanas que percorrem diariamente ruas e avenidas da capital sergipana, o comunicador e médico veterinário tem se destacado por receber forte apoio popular e segundo analistas políticos, pode surpreender nas urnas.

Com um trabalho social consolidado no rádio, Bareta Filho ressalta que pretende levar ao Parlamento Municipal, uma voz preocupada em promover a segurança, cuidar dos idosos, das pessoas com deficiência e promover a inclusão social por meio do esporte.

Fonte e foto assessoria