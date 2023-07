Campanha de Combate ao Tráfico de Pessoas é lançada em Sergipe

Em uma iniciativa conjunta, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe e o Instituto Social Ágatha lançaram uma campanha de combate ao tráfico de pessoas. A ação se enquadra dentro da semana do Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, marcada anualmente em 30 de julho. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre esse crime ainda comum no Brasil.

Um dos destaques da campanha é o vídeo do cordel intitulado “Todos contra o tráfico de pessoas”, o qual foi criado e declamado pelo cordelista sergipano Chiquinho Do Além Mar. O cordel em formato audiovisual busca sensibilizar a população sobre os perigos e impactos devastadores do tráfico humano, buscando assim incentivar a denúncia e a prevenção desse crime.

Entre os dias 27 a 30 de julho, estão previstas apresentações do cordel em diferentes locais, bem como a distribuição do texto impresso em formato de xilogravura. A estratégia visa ampliar o alcance da mensagem, atingindo diversos públicos e sensibilizando-os para o enfrentamento dessa chaga social.

O tráfico de pessoas é uma realidade que requer a mobilização de toda a sociedade para combatê-lo. A campanha desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Instituto Ágatha surge como um importante passo na conscientização sobre o tema, visando proteger os indivíduos vulneráveis e garantir o respeito aos direitos humanos.

Por Ana Alves