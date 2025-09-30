Campanha “Faça uma Criança Feliz. Adote um Judoca” arrecada recursos para projeto social de judô

A Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) lançou a campanha “Faça uma Criança Feliz. Adote um Judoca” com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de kimonos destinados a crianças e jovens atendidos pelo Projeto Social de Judô da Polícia Militar.

A iniciativa pretende ampliar o acesso de meninos e meninas em situação de vulnerabilidade à prática do esporte, que já beneficia 235 alunos e está em atividade há 14 anos. O projeto oferece, além da formação esportiva, valores como disciplina, respeito e foco, fundamentais para a vida dos participantes.

De acordo com o médico anestesista Roberto Melara, vice-presidente da Coopanest-SE, cada kimono custa R$180,00, mas qualquer contribuição é bem-vinda. “Nosso objetivo é envolver a sociedade e atrair apoiadores para esse projeto, que impacta diretamente a educação e a formação desses jovens”, afirmou.

O presidente da cooperativa, José Eduardo de Assis, explicou que a campanha surgiu após a diretoria tomar conhecimento da fila de crianças que aguardam uma oportunidade para ingressar no judô. “São famílias que não têm condições financeiras para comprar um kimono. Iniciamos a mobilização entre os cooperados, mas entendemos que é fundamental ampliar essa corrente de solidariedade, convidando toda a sociedade a participar”, destacou.

A Coopanest-SE é parceira do projeto social há 12 anos e reforça que a nova campanha busca consolidar ainda mais essa rede de apoio.

As doações podem ser realizadas por meio de Pix, utilizando a chave CNPJ: 16.469.678/0001-58 – Coopanest-SE.

Texto e foto ascom Coopanest-SE