Campanha do Banese exalta compromisso do banco com as tradições

Ação publicitária reforça o sentimento de pertencimento à sergipanidade, além da forte ligação do banco com as tradições locais, o desenvolvimento e bem-estar dos sergipanos.

Durante todo o mês de junho, sergipanos e turistas serão envolvidos pela beleza da campanha junina 2023 do Banese, cujo tema é “Tradição que nos une”. Com a ação publicitária, a empresa reforça o sentimento de identificação que possui com os sergipanos, e reafirma o compromisso de promover a cultura e as tradições locais.

A campanha será veiculada em emissoras de TV e rádio, sites, redes sociais, mídia indoor, outdoors, fundos de ônibus (busdoor), agências, caixas eletrônicos do banco e diversas outras mídias. Para reforçar a importância e valorização da nossa gente, dois gerentes baneseanos, Joselene Silva e Alan Dias, estrelam as peças publicitárias.

A gerente da Área de Comunicação e Publicidade do Banese, Letícia Souza, afirma que o sentimento é de felicidade em ter construído uma campanha que celebra a sergipanidade e as nossas tradições, além de transmitir todo o carinho que o banco possui pelos sergipanos.

“Estamos felizes em poder, em uma mesma campanha, valorizar a cultura da nossa gente; fortalecer a imagem do Banese como o banco dos sergipanos e com o qual eles podem contar em todos os momentos; e ainda, através dos colegas de profissão que estão nas peças publicitárias, reconhecer a importância e homenagear todos que fazem da instituição um banco forte, sólido e comprometido com o desenvolvimento do estado”, explica Letícia Souza.

Presença, raiz e emoção

O conceito de toda a campanha é baseado em três palavras que expressam o que o Banese é para os sergipanos: presença, raiz e emoção. A iniciativa evidencia o orgulho de ser um banco presente, apoiador da cultura local e legitimamente sergipano, que valoriza a tradição e a união entre as pessoas.

O vídeo publicitário conta a história de uma família que vai realizar uma festa junina em casa e mostra desde a ida a agência Banese para conversar com o gerente; a compra dos ingredientes para a produção das comidas típicas; a escolha da roupa para a festa e a residência sendo decorada. Em todos esses momentos o Banese e as soluções de pagamento que oferece estão presentes e sendo utilizados pelas personagens, como a compra com o cartão Banese Card, o Pix e uso da maquininha Mulvi Pay.

O filme também mostra, através da presença de um gerente do banco, como a instituição apoia e fomenta os festejos juninos, bem como faz questão de sempre estar perto dos clientes em todos os momentos.

