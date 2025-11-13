Campanha Papai Noel dos Correios será aberta em Sergipe nesta sexta-feira

A maior ação de solidariedade natalina do país vai começar em Sergipe. A partir desta sexta-feira (14/11), as cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios estarão disponíveis para adoção até o dia 5 de dezembro, inicialmente em quatro agências do estado: Central (no centro comercial de Aracaju), Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória. Também é possível adotar uma ou mais cartas através do endereço www.blognoel.correios.com.br.

Madrinhas e padrinhos que desejarem tirar sonhos do papel e espalhar alegria neste Natal têm até 12 de dezembro para entregar os presentes aos Correios, que farão a distribuição nas escolas públicas e residências das crianças contempladas, seja na capital ou no interior do estado.

Até o momento, a coordenação estadual da campanha Papai Noel dos Correios cadastrou quase 2.000 cartinhas, e outras centenas estão sendo recebidas, triadas e preparadas para adoção. São pedidos de brinquedos, roupas, calçados e material escolar feitos por meninos e meninas que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Há 36 anos, essa corrente do bem une esforços da estatal e da sociedade para atender os pedidos de crianças que sonham com um Natal especial. A cada edição, a campanha reforça valores de inclusão, fraternidade, diversidade, representatividade, integridade e transparência. Em três décadas, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas em todo o Brasil. Somente em 2024, quando a ação completou 35 anos, 350 mil cartas foram adotadas.

