Campanha solidária: vamos ajudar a paciente Vivia Soares Fontes

O blog Espaço Militar conclama a todos a ajudarem a paciente Vivia Soares Fontes em sua luta contra o câncer, cujo tratamento é de custo elevado, ou seja, em torno de R$ 70.000,00, a qual é mãe de dois filhos que moram com a mesma.

Como não possui recursos financeiros para custear o tratamento, a paciente entrou com ação na justiça (processo 202410300778) contra o Estado de Sergipe, para que arcasse com as despesas do tratamento, porém o processo ainda está em tramitação sem uma definição.

Sabemos que cada dia no tratamento contra o câncer é de suma importância para a paciente.

Por esse motivo, conclamamos a todos que puderem ajudar no tratamento da Vivia, a depositarem qualquer quantia no PIX da mesma, qual seja:

VIVIA SOARES FONTES

CHAVE PIX TELEFONE (79) 9967-0266

CONTA DO PAGBANK

Desde já agradecemos a todos que puderem ajudar e quem não puder, favor compartilhar para chegar ao maior número de pessoas possíveis e que Deus abençoe grandemente.

Matéria do blog Espaço Militar