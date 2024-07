Campanha ‘Vidas Livres’ apresenta programação cultural no RioMar

Ação do o MPT-SE, Instituto Ágatha e COETRAE/SE tem como objetivo conscientizar a sociedade contra o tráfico humano

Nesta terça-feira, 30 de julho, o RioMar Aracaju acolhe a campanha Vidas Livres, ação que busca conscientizar a sociedade contra o tráfico de pessoas. A iniciativa que tem à frente o Ministério Público do Trabalho de Sergipe (MPT-SE), Instituto Ágatha e a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo em Sergipe (COETRAE/SE), lança o seguinte questionamento: “Sabia que pessoas estão sendo vendidas?”, alertando a sociedade sobre a existência do tráfico humano, tendo o aliciamento, através de propostas encantadoras, como uma das fases iniciais do crime.

Com o objetivo de levar uma mensagem a um maior número de pessoas, o MPT-SE, Instituto Ágatha e COETRAE/SE realizam parceria com o RioMar Aracaju e o Grupo Raízes Nordestinas, do município sergipano de Poço Redondo. O grupo irá apresentar a música ‘Repente da Liberdade’ e a peça teatral “Mais vale ser passarinho seguro em seu ninho do que voando à toa, perdido, sem ter caminho “. As intervenções culturais acontecerão na Praça de Alimentação Rio, às 18h.

“Quanto mais pessoas souberem sobre o assunto, menos serão vítimas. Vamos mostrar qual é o perfil do aliciador, como funciona o tráfico humano, para que a população informada se proteja e, ao mesmo tempo, saibam o que fazer par denunciar e garantir seu direitos”, ressalta Talita Verônica, presidente do Instituto Ágatha.

Serviço

O quê. MPT-SE, Instituto Ágatha e COETRAE/SE apresentam programação cultural alusiva à campanha “Vidas Livres”.

Quando. 30 de julho, às 18h.

Onde. Praça de Alimentação Rio, piso L2 do RioMar Aracaju.

Acesso. Gratuito.

