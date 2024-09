Campanha Vidas Livres levou conscientização contra o tráfico de pessoas ao interior sergipano

Municípios de Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Porto da Folha, Monte Alegre e Maruim receberam apresentações culturais

Depois de uma temporada de apresentações em Aracaju, a Campanha Vidas Livres, contra o tráfico de pessoas, levou a conscientização sobre o tema ao sertão sergipano. Os municípios de Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Porto da Folha e Monte Alegre receberam as apresentações de teatro e música, que têm o objetivo de conscientizar a população sobre o tráfico de pessoas, crime que persiste atualmente. Através de uma linguagem simples e da valorização da cultura e da arte, o público conferiu como as propostas encantadoras, utilizadas pelos aliciadores, fazem vítimas todos os dias. Em Poço Redondo, o mototaxista Naldo Alves viu as apresentações e falou sobre a importância de abordar o tema. “É um aprendizado para nós todos aqui. Muita coisa acontece por aí. A pessoa chega, dizendo que quer ajudar, mas na verdade tem má intenção. É um bom trabalho que vocês estão fazendo para alertar todos nós”, disse.

A mensagem contra o tráfico de pessoas chegou através da peça teatral “Mais vale ser passarinho seguro no seu ninho, do que voando à toa, perdido, sem ter caminho”, escrita e dirigida pelo dramaturgo Raimundo Venâncio. A música Repente da Liberdade, composta por Nuno Karvan, também trouxe o alerta. As apresentações foram realizadas pelo Grupo Cultural Raízes Nordestinas. De acordo com o procurador do Trabalho Adroal do Bispo, coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CONAETE), o objetivo da campanha foi alcançado. “A sensação é de missão cumprida. Essa campanha, comparada às que realizamos nos anos anteriores, atingiu um número infinitamente maior. Conseguimos levar, de uma forma bem simples, todas as informações e orientações necessárias, para que as pessoas percebam as propostas enganosas e não caiam no tráfico de pessoas ou na escravidão”, destacou o procurador.

Morador da cidade de Porto da Folha, o senhor Hermes Lima disse que nunca algo parecido tinha sido apresentado na região. “Era bom que tivesse isso sempre, para colocar na cabeça das pessoas a verdade. O que a gente vê hoje são muitas pessoas enganando, principalmente, os mais humildes”, comentou o morador.

A presidente do Instituto Social Ágatha, instituição parceira na iniciativa, disse que a informação levada aos moradores da região pode evitar que mais pessoas acreditem nas falsas promessas. “Quanto mais pessoas souberem sobre o assunto, menos serão vítimas. Estar aqui, falando com a ponta, com pessoas que podem ser vítimas dos aliciadores, isso faz toda a diferença”, ressaltou a presidente Talita Verônica.

A campanha também tem o apoio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), através da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo em Sergipe (COETRAE/SE).

Campanha em Maruim

No último sábado, dia 31 de agosto, a Campanha Vidas Livres chegou ao município de Maruim. A escolha das cidades não foi à toa. Tratam-se de municípios com histórico de resgate de trabalhadores em outros estados, em condições degradantes. No cenário do tráfico humano, Sergipe aparece como fornecedor da mão de obra, utilizada, muitas vezes, para fins de trabalho análogo ao de escravo. A apresentação aconteceu na feira livre de município. Vanise dos Santos acompanhou desde o início e elogiou a iniciativa. “Eu achei muito interessante. Essa campanha veio para mostrar que não devemos acreditar em coisas fáceis demais, que é preciso ficar atento, para não ser enganado”, comentou a moradora.

Foto: Lays Millena Rocha

Ascom MPT-SE