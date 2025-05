Campeonato Nacional de Artes Marciais movimenta turismo aracajuano

Entre os dias 16 e 18 de maio, Aracaju sediou o Campeonato Nacional de Artes Marciais. O evento, promovido pela Confederação de Artes Marciais Educacionais (Confameb) e Federação Sergipana de Karatê Escolar (Feseke), contou com a parceria da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur).

É a quarta vez que Sergipe sedia a competição. O campeonato reuniu atletas de 12 estados da federação. Os primeiros colocados em cada categoria garantiram vaga no Pan-Americano de Artes Marciais, que será realizado no Peru, no segundo semestre.

“Todos os atletas que viram de fora do estado, com seus familiares e equipes, ficaram hospedados em nossa capital. Isso é muito bom porque movimenta o nosso turismo, aquece o setor. Não poderíamos deixar de apoiar um evento tão importante”, disse Fábio Andrade, secretário do Turismo de Aracaju.

O presidente da Confederação de Artes Marciais Educacionais, Paulo Roberto Borges, não descarta a possibilidade de que a competição volte a ser realizada em Aracaju em 2027. “Eu sou suspeito de falar sobre Aracaju, afinal sou muito fã da cidade. Nós sempre somos bem recebidos aqui. Ano que vem provavelmente estaremos em Olinda e, em 2027, poderemos voltar a Aracaju”, assegurou.

“Primeiro quero agradecer por todo apoio. A gente quer sempre mostrar Aracaju às as pessoas, essa cidade linda, essa cidade que é segura e que tem muitas belezas. Então estou muito feliz em trazer a minha família da arte marcial para a minha cidade, com o apoio da Prefeitura. Foi fantástico”, comemorou Yoakan Jócelis, presidente da Federação Sergipana de Karatê Escolar.

Texto e foto AAN