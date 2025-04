CAMPEONATO SERGIPANO DE KART MOVIMENTA CADEIA DO TURISMO E TEM APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO

A abertura do Campeonato Sergipano de Kart 2025 acontece neste sábado, 26, em Aracaju. O evento, que tem o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), oficializa o início da temporada estadual da competição, que contará com seis etapas ao longo do ano. A primeira fase será no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla da Atalaia, onde competirão pilotos de vários estados do Brasil, a exemplo de São Paulo, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia.

Com a chegada dos competidores – muitos deles acompanhados por comissão técnica e familiares –, a cadeia produtiva do turismo será aquecida, movimentando segmentos como hotelaria, rede de bares e restaurantes, comércio, entre outros. São potenciais turistas que aproveitam a estadia na capital sergipana, porta de entrada de Sergipe, para conhecer os inúmeros atrativos do estado.

Reforçando a importância da competição em Aracaju, o organizador do evento e também presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, Kennedy Fonseca, explica que a intenção foi fazer com que o evento, como atividade dentro do turismo de esportes, contribua para o desenvolvimento do estado. “Esse campeonato cresce a cada ano, aumentando também o número de pilotos. Nossa expectativa é de que o campeonato tenha muitos espectadores para prestigiarem as corridas e torcerem pelos competidores, visto que se trata de um evento com entrada gratuita”, explica.

Kennedy Fonseca também ressalta que, este ano, acontecerá a 26ª edição da Copa Brasil de Kart, entre 23 de julho e 2 de agosto, que contará com o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Setur. “Esse evento antecede a Copa Brasil, que vai reunir mais de 400 pilotos durante os 15 dias da competição. Sem dúvida, será um evento que vai contribuir, ainda mais, para o desenvolvimento do estado, movimentando a economia, ao registrar um grande fluxo de visitantes na rede hoteleira, assim como em bares, restaurantes e postos de gasolina”, avalia.

Estimulando o turismo

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, enaltece a competição sergipana, que atrai pilotos de fora e que é chamariz para a Copa Brasil de Kart, uma grande oportunidade para fortalecer o turismo em Sergipe ao colocar o estado no mapa das grandes competições nacionais esportivas. “O esporte aliado ao turismo é uma forma de promoção do destino, e isso é fundamental para movimentar a cadeia produtiva do setor, gerando emprego e renda”, frisa.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco, ressalta que o Campeonato Sergipano de Kart, um evento esportivo já consolidado no estado, possibilita impactar positivamente a economia sergipana. Além disso, ele salienta a importância de a gestão estadual apoiar eventos que movimentem o turismo esportivo, um segmento do setor que, inclusive, tem crescido no estado. “É importante destacar o apoio do Governo de Sergipe a eventos esportivos como este, que não apenas promovem o talento dos pilotos sergipanos, mas, também, têm um impacto positivo na nossa economia”, afirma.

Vale destacar que, segundo o piloto Hércules Cardoso, presidente da Associação Sergipana de Kart (ASK), essa etapa, entre as demais já realizadas, será histórica, pois foi a que registrou maior quantidade de pilotos inscritos, inclusive de outros estados. “Temos visto um aumento significativo no número de pessoas que ingressam no kart. O total de inscritos nessa competição é uma mostra disso. Estou muito empolgado para o início dessa primeira etapa da competição, e não poderia deixar de agradecer ao Governo do Estado pelo apoio para que aconteça. Isso é muito gratificante”, destaca.

Entre os competidores de fora de Sergipe, está o baiano Paulo Galléas, que já esteve com a família no estado. Para esta etapa do campeonato, no entanto, ele veio sozinho, atraído pelo fato de esta competição ser uma oportunidade de preparação para a Copa do Brasil, que acontecerá em Aracaju. Como já conhece bem a capital sergipana, o piloto elogiou bastante a cidade. “Já estive várias vezes aqui. Conheço os pontos turísticos de Aracaju, mas o que mais gosto é da Orla da Atalaia, onde tem vários bares e restaurantes bem legais. Moro do lado, em Salvador, e Aracaju é uma cidade muito boa para vir. Pretendo voltar com a minha família para aproveitar mais os atrativos turísticos daqui”, revela.

Foto: Arthur Leite