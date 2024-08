Campeonato Sergipano de Skate reúne atletas e destaca o crescimento do esporte em Sergipe

A pista de skate do Porto Dantas, em Aracaju, foi palco, neste sábado, 24, do Campeonato Sergipano de Skate, evento que reuniu 50 atletas distribuídos nas categorias mirim, feminino, iniciante e amador.

Além dos talentosos atletas sergipanos, a competição também atraiu participantes de estados vizinhos, como Bahia e Alagoas, consolidando o evento como um dos mais importantes da região.

A secretária de Esporte e Lazer de Sergipe, Mariana Dantas, reforçou o compromisso do governo com o esporte. “Apoiar o skate é promover inclusão, saúde e cidadania. O Campeonato Sergipano de Skate é uma prova do quanto o esporte pode transformar vidas e unir comunidades. Estamos muito satisfeitos com os resultados e continuaremos investindo para que Sergipe se torne uma referência no cenário do skate brasileiro”, garantiu Mariana.

O presidente da Federação Sergipana de Skate, Lúcio Mosquito, destacou a importância do apoio do Governo do Estado para a realização do campeonato. “O suporte da Secretaria de Esporte e Lazer foi fundamental para que pudéssemos organizar um evento deste porte. O skate em Sergipe está em plena ascensão, e com o apoio que temos recebido, estamos conseguindo desenvolver o esporte, atrair novos talentos e proporcionar competições de alto nível”, disse.

Atletas

O Campeonato Sergipano de Skate 2024 é um marco para o esporte no estado, celebrando o talento local e incentivando a participação de novos atletas. A expectativa agora é de que o evento continue crescendo, atraindo ainda mais competidores e fortalecendo o cenário do skate em Sergipe.

Eduardo Félix, um dos destaques sergipanos, comentou sobre a competitividade do campeonato: “Foi incrível ver o nível dos atletas em todas as categorias. O skate está crescendo muito em Sergipe e é gratificante fazer parte desse movimento. A cada ano, o campeonato fica mais acirrado e isso só nos motiva a evoluir”, ressaltou.

Igor, skatista da Bahia que competiu pela primeira vez em Sergipe, compartilhou sua experiência. “Nunca tinha competido aqui e fiquei impressionado com a organização e o nível técnico dos competidores. A pista do Porto Dantas é excelente e estou muito feliz por ter participado. Com certeza, voltarei nos próximos anos”, garantiu o skatista.

Uma das figuras que chamou atenção foi Violleta Victória, jovem atleta mirim, que com pouca idade já mostra uma habilidade impressionante no skate. “Eu amo andar de skate, pratico há dois anos e me sinto muito feliz em poder participar de um campeonato como este. Quero continuar melhorando para competir em outras cidades também” , disse a pequena atleta.

Foto: Igor Matias