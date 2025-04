 Campus Party volta a Sergipe com a edição Weekend, no mês de outubro

Com o apoio da prefeitura de Aracaju, evento será realizado entre 24 e 26 de outubro e contará com a Campus Future, palestras, workshops de IA, atividades de empreendedorismo, Arena de Drones e campeonatos de eSports

A Campus Party está de volta a Sergipe, e desta vez, com uma edição Weekend, na cidade de Aracaju. Entre os dias 24 e 26 de outubro, no Salles Multieventos , os sergipanos terão a oportunidade vivenciar experiências e tecnologias inovadoras que estão transformando a forma de pensar sobre o futuro digital. As inscrições, gratuitas, já estão abertas no site oficial, com limitação devido à capacidade do local.

A confirmação da CPWeekendAracaju aconteceu na segunda-feira, 28 de abril, em um evento promovido pela prefeitura de Aracaju para a assinatura da carta de compromisso dessa edição. Durante o lançamento da edição, foram anunciados os primeiros palestrantes:

Gustavo Guanabara: professor de tecnologia, palestrante e criador do canal Curso em Vídeo no YouTube, que soma mais de 2,5 milhões de seguidores e 700 mil alunos cadastrados.

Ricardo Cappra: pesquisador de cultura analítica, autor e empreendedor. Fundador do Cappra Institute. Com experiência em organizações como Governo dos EUA, Banco Mundial, Banco do Brasil, Unilever, Rede Globo, entre outros, Cappra se concentra em investigar os impactos dos dados na sociedade e nos negócios.

Sandeco Macedo: doutor em Ciência da Computação, professor da UFG e IFG, criador do Canal Sandeco, escritor de livros sobre Inteligência Artificial e especialista no tema de agentes de IA.

Dado Schneider: professor, palestrante e escritor sobre Geração Z, cooperação entre gerações e futuro do trabalho. Doutor em Comunicação pela PUCRS.

Ao todo, são esperadas cerca de 15 mil pessoas que vão acompanhar mais de 20 horas de conteúdos e experiências como, por exemplo, Campus Future, palestras, workshops de IA, mentorias, campeonatos de eSports, Arena de Drones, entre outras. Além disso, antes da realização da edição Weekend, a organização do evento vai promover o Campus na Estrada, com palestras em instituições de ensino, com o objetivo de apresentar a Campus Party. Para receber esse conteúdo, as organizações acadêmicas e centros educacionais podem se inscrever no site

“Estamos muito felizes em retornar a Sergipe para compartilhar tecnologia, empreendedorismo e disrupção com o povo sergipano, que, em 2023, demonstrou grande interesse e engajamento no universo digital. Vamos colaborar para que o Sergipe estejam cada vez mais no mapa mundial da digitalização. A vinda da Campus Party é essencial para fortalecer o ecossistema e conectar pessoas, possibilitando a transformação do futuro. Aracaju tem um potencial imenso, e será um privilégio proporcionar aos visitantes uma experiência imersiva em conhecimento e criatividade”, destaca Francesco Farruggia, presidente do Instituto Campus Party.

Segundo o Diretor da Campus Party Brasil, Tonico Novaes, levar o evento para a Aracaju é possibilitar aos jovens da cidade uma oportunidade para enriquecer seus conhecimentos para um futuro cada vez mais tecnológico. “O papel da Campus Party é promover a inclusão digital e transformação social por meio da educação tecnológica. Em Aracaju, vamos desenvolver atividades de capacitação aos jovens, por meio de programas como a Campus Future, Hackatons, Arena de Drones, um espaço para desenvolvimento de startups, além de grandes palestras, reforçando o nosso compromisso com um Brasil mais inovador e conectado”, complementa.

Programas e caravanas

Entre os programas confirmados está o Campus Future, iniciativa que dá visibilidade a estudantes de diferentes áreas e faixas etárias para apresentarem projetos, protótipos e ideias com potencial para se tornarem realidade.

A CPWeekend Aracaju também será um espaço para as comunidades que promovem interação e compartilham ideias alinhadas ao universo da Campus Party.

Outro destaque é o programa de voluntários, que oferece a oportunidade de contribuir com o evento e, ao mesmo tempo, adquirir conhecimento para futuras carreiras, absorvendo os conteúdos apresentados ao longo da programação.

As inscrições para os programas e caravanas serão abertas no dia 1º de agosto. Acompanhe no site oficial da Campus Party.

Serviço Campus Party Weekend Aracaju

Data: de 24 a 26 de outubro.

Horário: das 9h às 20h

Local: Salles Multieventos

Inscrições: https://brasil.campus-party.org/cpweekend/aracaju/

Campus na Estrada: https://brasil.campus-party.org/campus-na-estrada/

Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo o mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há mais de 15 anos.

Texto e foto Agência Virta