CANAL DE XINGÓ E RECURSOS HÍDRICOS SÃO TEMAS DE REUNIÃO ENTRE O PRESIDENTE DO CREA E O EX-DEPUTADO MACHADO

O presidente do Crea-SE, engenheiro Dilson Luiz, recebeu nesta segunda-feira (24), a visita do ex-deputado federal, José Carlos Machado. Em pauta, estiveram a construção do Canal de Xingó e ainda a disponibilidade de recursos hídricos pelos próximos anos em Sergipe. Machado solicitou apoio do Crea-SE para unir esforços com outros órgãos e assim estimular a construção do canal.

No encontro, ficou agendada uma reunião, em março, com estudiosos da área de recursos hídricos. Além do presidente e do ex-parlamentar, participou do encontro o gerente de fiscalização do Crea-SE, Raphael de Oliveira.

O Canal de Xingó consiste em um projeto, idealizado há anos, para levar água do Rio São Francisco a municípios que sofrem com a seca. Com extensão prevista de 305 quilômetros e vazão máxima de 36 metros cúbicos por segundo, para abastecimento hídrico humano, industrial, animal e para irrigação de 16,5 mil hectares. Os estudos iniciais apontam que o canal deverá beneficiar 69,3 mil pessoas, além de gerar 16,5 mil empregos diretos e 33 mil empregos indiretos.

O presidente Dilson Luiz, destacou a importância dos assuntos abordados e ainda a constante colaboração do ex-deputado.

“Foi um encontro muito produtivo. Fico muito feliz quando recebo a visita de Machado. Ele é um grande estudioso, um engenheiro atuante e sempre vem contribuindo com o trabalho do Conselho. Entendemos a importância de colaborar para construção do Canal de Xingó e assim faremos”, pontuou.

José Carlos Machado agradeceu a receptividade do presidente e ressaltou, que a ida o Crea-SE demonstra o seu respeito e a confiança no Conselho que valoriza a engenharia.

“Valorizar a engenharia, é valorizar obras, é valorizar a população. Pensar numa obra como o Canal de Xingó, é pensar no abastecimento de água pelos próximos anos em Sergipe”, finalizou.

Texto e foto assessoria