Candidata a Vereador Maria Cícera participa de palestra sobre saúde mental e apoio a cuidadores na OAB/SE

Na última terça-feira, 19 de setembro, a candidata a vereadora Maria Cícera participou de uma importante palestra promovida pela Comissão de Direitos da Pessoa com Espectro Autista da OAB/SE, em alusão ao Setembro Amarelo. O evento, realizado na sede da CaaseOAB, teve como tema central “Cuidando de Quem Cuida”, voltado para a conscientização sobre a saúde mental dos cuidadores.

Entre os palestrantes, o senhor Savil Vaez, voluntário do Centro de Valorização da Vida (CVV), destacou a relevância do suporte emocional e da promoção da saúde mental para quem está na linha de frente do cuidado. Savil reforçou a importância dos grupos de apoio oferecidos pelo CVV no Hospital Universitário (HU), com reuniões presenciais no mini auditório do curso de enfermagem, às terças-feiras, das 15h às 17h, no campus de Aracaju.

Durante a palestra, foi ressaltado que esses grupos de apoio funcionam de forma contínua, tanto presencialmente quanto online. O CVV oferece atendimento gratuito e anônimo pelo número 188 e também através do chat no site cvv.org.br, disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano.

Maria Cícera, sempre engajada nas causas sociais e de saúde pública, reforçou a importância de iniciativas como essa, que promovem o cuidado e o acolhimento de quem dedica sua vida a cuidar dos outros.

Fonte e foto assessoria