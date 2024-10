Candidata a vereadora, Priscila Boaventura apresenta propostas para saúde

Entre as propostas estão o fortalecimento da segurança em consultórios médicos e escolas, por meio da implantação de um sistema de câmeras com disponibilização de imagens em tempo real para os responsáveis e a implementação de centros municipais de tratamento especializados na neurodiversidade_

Priscila Boaventura, candidata a vereadora de Aracaju pelo Partido Social Democrático (PSD), também vem defendendo o fortalecimento da saúde municipal em sua campanha. Em suas propostas está a implantação de um sistema de câmeras em consultórios médicos e escolas, com disponibilização de imagens em tempo real para os responsáveis. A ideia é proporcionar mais segurança e transparência para pais e pacientes.

“Queremos que os responsáveis acompanhem o atendimento e as atividades escolares de seus filhos à distância, com a garantia de que estão em um ambiente seguro e bem assistido”, ressalta a candidata.

Além disso, Priscila pretende implementar centros municipais de tratamento especializados na neurodiversidade. Esses centros serão voltados para o diagnóstico e tratamento de pessoas com condições como autismo, TDAH e outras necessidades especiais relacionadas à neurodiversidade. “É inadmissível que famílias precisem se deslocar para outras cidades em busca de tratamento adequado para seus filhos. Aracaju precisa estar preparada para atender essa demanda”, afirma Priscila, que defende a capacitação de profissionais da área.

A candidata ressalta a importância de oferecer um suporte adequado para as famílias que convivem com a neurodiversidade, garantindo que as crianças e adultos recebam o atendimento especializado que necessitam. “Estamos falando de cuidados essenciais para o desenvolvimento dessas pessoas. A saúde pública precisa ser acessível e eficiente, especialmente para quem depende de um acompanhamento contínuo”, explica Priscila.

Com essas iniciativas, Priscila Boaventura quer assegurar que a saúde em Aracaju seja tratada com seriedade e inclusão. “O sistema de saúde precisa evoluir e se modernizar para atender a todos os cidadãos de maneira digna. Meu compromisso é com uma Aracaju mais segura, inclusiva e humana, onde cada pessoa tenha o cuidado que merece”, conclui.

*Sobre Priscila Boaventura*

Priscila Boaventura é advogada, servidora concursada e mãe atípica. Sua atuação é voltada para a luta em defesa dos direitos das pessoas autistas e pessoas com outros transtornos do neurodesenvolvimento como dislexia, TDAH e TOD, além de pessoas com deficiência e doenças raras. Seu trabalho é pautado em assegurar a acessibilidade e inclusão, visando contribuir para a promoção da autonomia e qualidade de vida dessas pessoas.

