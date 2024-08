Candidato à reeleição na Barra, Alberto Macedo lança comitê nesta sexta-feira

Atual prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo (União Brasil) dará o pontapé inicial de sua campanha para reeleição nesta sexta-feira, 16, a partir das 17h, com a inauguração oficial do seu comitê eleitoral. O espaço fica numa casa localizada na Avenida Oceânica, Centro, em frente ao Cartório do município.

Ao lado de sua candidata a vice-prefeita, Géssica dos Anjos (Podemos), Alberto Macedo fará uma grande mobilização com os candidatos a vereador da Coligação “A Barra Avança com Trabalho”, formada pelos partidos União Brasil, PL, Podemos e Mobiliza, além de lideranças políticas e populares.

O comitê eleitoral servirá de ponto de apoio para distribuição de material, reuniões políticas e de logística da campanha de Alberto Macedo e dos candidatos a vereadores da coligação. O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos finais de semana das 8h ao meio dia.

Biografia

Pai, avó, advogado, delegado aposentado, assistente social e um político por vocação e coração com vasto conhecimento e experiência técnico-profissional, Alberto Jorge Santos nasceu no dia 28 de março de 1956, na cidade da Barra dos Coqueiros.

Alberto é formado em Serviço Social e Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e, ao longo de sua trajetória política, foi prefeito da Barra dos Coqueiros duas vezes (1989-1992 e 2020-2024) e vereador por três mandatos (2009-2012, 2013-2016, e 2017-2020), ajudando a transformar socioeconomicamente o município – um dos que mais cresce e prospera em Sergipe.

