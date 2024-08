O vereador e candidato à reeleição sargento Byron-Estrelas do Mar (MDB) teve agenda intensa neste fim de semana. No sábado, ele realizou adesivaço, momento em que apresentou propostas e entregou material de campanha.

No domingo, acompanhou o Circuito Estadual Sergipano de Jiu-Jitsu, reafirmando seu compromisso com o esporte. Byron disputa a reeleição com propostas de fomentar o esporte e a inclusão por meio de políticas públicas que envolvam saúde, trabalho e educação.