CANDIDATOS À PREFEITURA DE ARACAJU ASSINAM CARTA-COMPROMISSO COM O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

O candidato Luiz Roberto e a candidata Emília Corrêa, que disputam segundo turno das eleições para prefeitura de Aracaju, assinaram carta-compromisso com o Conselho Regional de Psicologia.

Entre os pontos elencados no documento estão a valorização da(o) profissional de Psicologia, visando o bem-estar, através da saúde mental, realização de Concurso Público, inserção de profissionais da Psicologia na Atenção Básica de Aracaju, construção de novos Centros de Atendimentos Psicossociais (CAPS), promoção de campanhas de conscientização, apoio à formação de profissionais, combate à violência contra mulher, intensificação de ações específicas voltadas para a inclusão das famílias atípicas e implementação nas escolas do município a Lei 13.935/2019, a qual determina que escolas da rede básica de ensino público devem ter psicólogos e assistentes sociais em seus quadros.

“Nosso objetivo ao apresentar a carta-compromisso aos candidatos foi, exclusivamente, com foco na valorização profissional e do cuidado com a população deste município. Queremos garantir que, independentemente de quem venha a ocupar o cargo na prefeitura de Aracaju, a relação entre o CRP19 e o executivo seja baseada em princípios de transparência, ética, cooperação e comprometimento com o desenvolvimento da comunidade. Esse é um processo de construção coletiva e de uma relação positiva e produtiva para todos os envolvidos”, ressalta Adriano Barros, Presidente do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe.

Da assessoria